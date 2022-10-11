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Политика

Генсек НАТО заявил, что победа РФ в конфликте на Украине станет поражением Альянса

Генсек НАТО заявил, что победа РФ в конфликте на Украине станет поражением Альянса

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО. По его словам, Альянс не должен допустить такого исхода.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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