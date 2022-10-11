Политолог рассказал, как долго могут продолжаться удары ВС РФ по объектам Украины

Страны НАТО будут наращивать военную помощь Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции, которая прошла в преддверии заседания министров обороны стран альянса. Заседание состоится 12 октября в Брюсселе.

Завкафедрой политологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин рассказал, как долго удары ВС РФ по критически важным объектам Украины могут продолжаться. Также эксперт объяснил, какие преимущества может получить министр обороны Украины Алексей Резников, который будет одним из участников заседания НАТО и встречи контактной группы по координации военной помощи Киеву.

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