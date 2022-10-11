В Минобороны РФ сообщили о достижении цели ударов по энергетической инфраструктуре Украины

11 октября под массированный удар ВС РФ попали объекты энергетической инфраструктуры западной Украины. Об этом заявили РИА Новости. Взрывы зафиксировали во Львовской и Ивано-Франковской областях.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российскими войсками было продолжено нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления и системы энергетики Украины. По его словам, теперь цель удара достигнута, а все назначенные объекты поражены.

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