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Политика

Лавров обвинил США в срыве переговоров между Россией и Украиной

Лавров обвинил США в срыве переговоров между Россией и Украиной

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Глава МИД Сергей Лавров сообщил о срыве переговоров между Россией и Украиной в марте 2022 года. Он обвинил в произошедшем Вашингтон и Лондон.

Глава российского дипломатического ведомства рассказал, что происходило за столом в Стамбуле, а также как над режимом президента Украины Владимира Зеленского осуществляет полный контроль Запад. Лавров не исключил, что Зеленский забудет о собственном запрете на переговоры с Путиным, если ему прикажут из Вашингтона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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