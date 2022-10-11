В СМИ сообщили о взрывах во Львовской и Ивано-Франковской областях Украины

Удары по объектам энергетической инфраструктуры нанесены по территории западной Украины. Об этом сообщили РИА Новости. Например, сообщается о взрывах во Львовской и Ивано-Франковской областях.

Ранее Минобороны РФ заявило, что российские войска нанесли удар высокоточным оружием по украинским объектам военного управления, связи и энергетики. Все цели были поражены, сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.