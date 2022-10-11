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Политика

Военный специалист рассказал об отличиях российских ударов 10 и 11 октября

Военный специалист рассказал об отличиях российских ударов 10 и 11 октября

Новости часа: Минобороны РФ заявило о достижении цели ударов по объектам Украины

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Российские военные нанесли новые удары по объектам военной инфраструктуры Украины 11 октября. Минобороны РФ опубликовало видео, как нанесли удары с кораблей.

Заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков рассказал об отличиях российских ударов 10 и 11 октября. Он прокомментировал, насколько удары армии РФ могут повлиять на дееспособность ВСУ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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