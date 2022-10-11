Военный специалист рассказал об отличиях российских ударов 10 и 11 октября

Российские военные нанесли новые удары по объектам военной инфраструктуры Украины 11 октября. Минобороны РФ опубликовало видео, как нанесли удары с кораблей.

Заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков рассказал об отличиях российских ударов 10 и 11 октября. Он прокомментировал, насколько удары армии РФ могут повлиять на дееспособность ВСУ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.