Новости часа: Минобороны РФ заявило о достижении цели ударов по объектам Украины

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Минобороны России заявили, что цель ударов по объектам на Украине достигнута. Российские войска нанесли удар высокоточным оружием по украинским объектам военного управления, связи и энергетики.

Россия готова рассмотреть предложение о встрече Владимира Путина и Джо Байдена на G20, если оно поступит. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В ночь на 12 октября температура в столичном регионе опустится до -3 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.