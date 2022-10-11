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Политика

Новости часа: Минобороны РФ заявило о достижении цели ударов по объектам Украины

Новости часа: Минобороны РФ заявило о достижении цели ударов по объектам Украины

Путин заявил о важности взаимодействия с ОАЭ на переговорах в Петербурге

Президенты РФ и ОАЭ обсудят ситуацию на Украине и двухсторонние отношения – Песков

Песков прокомментировал объявление в розыск на Украине ряда чиновников РФ

Новости часа: новые удары ВС РФ по объектам военного управления Украины

Путин продлил продовольственное эмбарго на 2023 год

Удары по энергетической инфраструктуре нанесены по территории западной Украины – СМИ

Минобороны РФ опубликовало кадры новых ракетных пусков 11 октября

Новости часа: Шойгу проверил готовность мобилизованных в тыловых районах проведения СВО

РФ готова рассмотреть предложение о встрече Байдена с Путиным – Лавров

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Минобороны России заявили, что цель ударов по объектам на Украине достигнута. Российские войска нанесли удар высокоточным оружием по украинским объектам военного управления, связи и энергетики.

Россия готова рассмотреть предложение о встрече Владимира Путина и Джо Байдена на G20, если оно поступит. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В ночь на 12 октября температура в столичном регионе опустится до -3 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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