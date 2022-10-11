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Новости

14:45

Политика

Путин заявил о важности взаимодействия с ОАЭ на переговорах в Петербурге

Путин заявил о важности взаимодействия с ОАЭ на переговорах в Петербурге

Президенты РФ и ОАЭ обсудят ситуацию на Украине и двухсторонние отношения – Песков

Песков прокомментировал объявление в розыск на Украине ряда чиновников РФ

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Путин продлил продовольственное эмбарго на 2023 год

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РФ готова рассмотреть предложение о встрече Байдена с Путиным – Лавров

РФ готова рассмотреть предложение о встрече Байдена с Путиным на G20 – Лавров

Владимир Путин заявил о важности взаимодействия с ОАЭ на переговорах в Петербурге. По словам лидера российского государства, действия РФ и ОАЭ являются фактором стабильности на мировых энергетических рынках.

Переговоры с президентом ОАЭ проходят в Санкт-Петербурге. Президент РФ подчеркнул, что оба государства активно работают в рамках ОПЕК+. Также он упомянул о встрече с гендиректором МАГАТЭ. Основной темой для переговоров станет ситуация вокруг Запорожской АЭС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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