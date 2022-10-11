Владимир Путин заявил о важности взаимодействия с ОАЭ на переговорах в Петербурге. По словам лидера российского государства, действия РФ и ОАЭ являются фактором стабильности на мировых энергетических рынках.

Переговоры с президентом ОАЭ проходят в Санкт-Петербурге. Президент РФ подчеркнул, что оба государства активно работают в рамках ОПЕК+. Также он упомянул о встрече с гендиректором МАГАТЭ. Основной темой для переговоров станет ситуация вокруг Запорожской АЭС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.