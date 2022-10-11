Новости часа: новые удары ВС РФ по объектам военного управления Украины

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российские военные продолжили наносить массированные удары по объектам военного управления и энергетики Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Все заторы у Крымского моста ликвидировали. Об этом заявил Минтранс России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ложью слова представителей США о том, что Россия отказывается от переговоров по Украине.