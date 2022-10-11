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Политика

Новости часа: новые удары ВС РФ по объектам военного управления Украины

Новости часа: новые удары ВС РФ по объектам военного управления Украины

Путин продлил продовольственное эмбарго на 2023 год

Удары по энергетической инфраструктуре нанесены по территории западной Украины – СМИ

Минобороны РФ опубликовало кадры новых ракетных пусков 11 октября

Новости часа: Шойгу проверил готовность мобилизованных в тыловых районах проведения СВО

РФ готова рассмотреть предложение о встрече Байдена с Путиным – Лавров

РФ готова рассмотреть предложение о встрече Байдена с Путиным на G20 – Лавров

Новости часа: Шойгу проверил подготовку мобилизованных на полигонах ЗВО

ВС РФ продолжили нанесение массированных ударов по объектам военного управления Украины

Военный специалист рассказал, как военные РФ нанесли удар по инфраструктуре Украины

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российские военные продолжили наносить массированные удары по объектам военного управления и энергетики Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Все заторы у Крымского моста ликвидировали. Об этом заявил Минтранс России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ложью слова представителей США о том, что Россия отказывается от переговоров по Украине.

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