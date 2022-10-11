ВС РФ продолжили нанесение массированных ударов по объектам военного управления Украины

В Минобороны России сообщили, что ВС РФ продолжили наносить удары по объектам инфраструктуры и военным объектам на Украине. Также в военном ведомстве заявили, что цель удара по объектам управления и энергетики Украины достигнута, а все назначенные объекты поражены.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля президент РФ заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.