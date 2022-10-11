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Политика

ВС РФ продолжили нанесение массированных ударов по объектам военного управления Украины

ВС РФ продолжили нанесение массированных ударов по объектам военного управления Украины

Военный специалист рассказал, как военные РФ нанесли удар по инфраструктуре Украины

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В Минобороны России сообщили, что ВС РФ продолжили наносить удары по объектам инфраструктуры и военным объектам на Украине. Также в военном ведомстве заявили, что цель удара по объектам управления и энергетики Украины достигнута, а все назначенные объекты поражены.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля президент РФ заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе
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