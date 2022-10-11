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Политика

Новости часа: министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил о действии ядерной доктрины

Новости часа: министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил о действии ядерной доктрины

Более 300 населенных пунктов на Украине остались обесточенными после обстрела ВС РФ

Политолог прокомментировал массированные удары РФ по объектам инфраструктуры Украины

Потолок цен на российский газ в девятом пакете санкций против РФ не рассматривается – СМИ

Сергей Лавров призвал не раздувать тему ядерной угрозы от РФ

Сильное задымление зафиксировали в Днепропетровской области после взрыва – СМИ

Военный эксперт рассказал, как Вооруженные силы РФ наносили удар по инфраструктуре Украины

Украинские СМИ сообщили о взрывах в трех областях страны

Все ночные попытки ВСУ прорвать оборону Херсона отбиты – администрация Херсонской области

Воздушную тревогу вновь объявили на всей территории Украины – СМИ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва, согласно ядерной доктрине, предусматривает только ответные меры, призванные не допустить уничтожения РФ.

В ЦБ пообещали продолжить снимать ограничения на движения капитала. При острых рисках их могут вернуть, прокомментировал зампредседателя ЦБ.

Более 400 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов откроют в Москве за два года. О новых зарядных устройствах рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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