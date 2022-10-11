Новости часа: министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил о действии ядерной доктрины

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва, согласно ядерной доктрине, предусматривает только ответные меры, призванные не допустить уничтожения РФ.

В ЦБ пообещали продолжить снимать ограничения на движения капитала. При острых рисках их могут вернуть, прокомментировал зампредседателя ЦБ.

Более 400 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов откроют в Москве за два года. О новых зарядных устройствах рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.