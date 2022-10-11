Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

12:15

Политика

Более 300 населенных пунктов на Украине остались обесточенными после обстрела ВС РФ

Более 300 населенных пунктов на Украине остались обесточенными после обстрела ВС РФ

Политолог прокомментировал массированные удары РФ по объектам инфраструктуры Украины

Потолок цен на российский газ в девятом пакете санкций против РФ не рассматривается – СМИ

Сергей Лавров призвал не раздувать тему ядерной угрозы от РФ

Сильное задымление зафиксировали в Днепропетровской области после взрыва – СМИ

Военный эксперт рассказал, как Вооруженные силы РФ наносили удар по инфраструктуре Украины

Украинские СМИ сообщили о взрывах в трех областях страны

Все ночные попытки ВСУ прорвать оборону Херсона отбиты – администрация Херсонской области

Воздушную тревогу вновь объявили на всей территории Украины – СМИ

В Белоруссии назвали сроки переломного момента в спецоперации на Украине

Более 300 населенных пунктов на Украине остаются обесточенными после массированного обстрела. Об этом сообщила местная служба по чрезвычайным ситуациям. Ранее в Минобороны России заявили, что удары наносили по пунктам военного управления, энергетической инфраструктуры и связи.

11 октября в ведомстве подчеркнули, что цель ударов по объектам военного управления Украины была достигнута. Назначенные российскими войсками объекты поражены.

Что в данный момент происходит в украинских городах? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Ситуация в Донбассе
политикавидеоИван КнязевЕвгения МирошкинаФедор Червяков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика