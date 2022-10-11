Более 300 населенных пунктов на Украине остались обесточенными после обстрела ВС РФ

Более 300 населенных пунктов на Украине остаются обесточенными после массированного обстрела. Об этом сообщила местная служба по чрезвычайным ситуациям. Ранее в Минобороны России заявили, что удары наносили по пунктам военного управления, энергетической инфраструктуры и связи.

11 октября в ведомстве подчеркнули, что цель ударов по объектам военного управления Украины была достигнута. Назначенные российскими войсками объекты поражены.

Что в данный момент происходит в украинских городах? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.