Политолог прокомментировал массированные удары РФ по объектам инфраструктуры Украины

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ровно, Кривом Роге и Винницкой области. По данным в СМИ, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Также ввели график отключения электричества.

В ответ на теракты со стороны Украины российские военные нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры 10 и 11 октября. Политолог прокомментировал ситуацию. Подробнее о последствиях атаки – в эфире телеканала Москва 24.