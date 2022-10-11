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12:15

Политика

Политолог прокомментировал массированные удары РФ по объектам инфраструктуры Украины

Политолог прокомментировал массированные удары РФ по объектам инфраструктуры Украины

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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ровно, Кривом Роге и Винницкой области. По данным в СМИ, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Также ввели график отключения электричества.

В ответ на теракты со стороны Украины российские военные нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры 10 и 11 октября. Политолог прокомментировал ситуацию. Подробнее о последствиях атаки – в эфире телеканала Москва 24.

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