Потолок цен на российский газ в девятом пакете санкций против РФ не рассматривается – СМИ

Потолок цен на российский газ в рамках девятого пакета санкций против РФ пока не рассматривается. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на свой источник.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля президент РФ заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.