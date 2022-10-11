В Мюнхене могут отменить концерт лидера Pink Floyd из-за его позиции по Украине – СМИ

Мюнхенские фанаты могут остаться без концерта рок-группы Pink Floyd. Об этом сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung. По ее информации, власти хотят отменить выступление, запланированное на 2023 год, из-за позиции одного из основателей группы Роджера Уотерса касаемо ситуации на Украине.

Так, в своем августовском интервью Уотерс возложил ответственность за развитие кризиса на США. По его словам, из-за американцев, которые хотят править всем миром, приходится страдать гражданам других стран.

Президента Украины Владимира Зеленского Уотерс раскритиковал за отказ от переговоров с Россией, а еще музыкант сообщил, что внесен в базу данных "Миротворец", которую назвал расстрельным списком.

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