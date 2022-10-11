Новая Зеландия ввела новые санкции против РФ

Две компании и 75 российских граждан подпали под новые санкции Новой Зеландии. Такое решение в Веллингтоне приняли после воссоединения с Россией четырех регионов. Под ограничения попали представители властей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также гендиректор Рособоронэкспорта, основатель "Русагро" и президент "Норильского никеля".

Кроме того, Новая Зеландия решила не продавать в Россию вино и морепродукты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.