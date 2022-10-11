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Политика

"Газпром" напомнил Швеции о первой попытке саботажа в районе "Северного потока"

"Газпром" напомнил Швеции о первой попытке саботажа в районе "Северного потока"

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В "Газпроме" напомнили о прошлой попытке саботажа на "Северном потоке"

Исполняющая обязанности премьер-министра Магдалена Андерсон заявила, что Швеция не допустит Россию к расследованию ЧП на "Северном потоке". Одним из аргументов стала тайна следствия.

Тем временем в "Газпроме" напомнили Стокгольму, что нынешняя диверсия на газопроводе не была первой. 6 ноября 2015 года под ниткой газопровода уже находили натовский подводный взрыватель "Морская лиса", который якобы потерялся во время учений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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