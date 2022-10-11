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Политика

Перебои с электричеством возникли на Украине после ракетных ударов РФ

Перебои с электричеством возникли на Украине после ракетных ударов РФ

Российские войска уничтожили пять складов боеприпасов в Днепропетровске и Павлограде

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Политолог прокомментировал массированные удары РФ по украинской инфраструктуре

Киев и восемь регионов Украины подверглись массированным ударам 10 октября

На Украине возникли перебои с электричеством после ракетных ударов РФ. Российские войска нанесли массированный ракетный удар по инфраструктуре Киева и украинских областей 10 октября.

Среди пораженных целей были объекты военной инфраструктуры, связи и энергетики. В Хмельницком – воинская часть и электроподстанция, в Днепре – Приднепровская ТЭЦ. Какие еще объекты были выведены из строя? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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