Перебои с электричеством возникли на Украине после ракетных ударов РФ

На Украине возникли перебои с электричеством после ракетных ударов РФ. Российские войска нанесли массированный ракетный удар по инфраструктуре Киева и украинских областей 10 октября.

Среди пораженных целей были объекты военной инфраструктуры, связи и энергетики. В Хмельницком – воинская часть и электроподстанция, в Днепре – Приднепровская ТЭЦ. Какие еще объекты были выведены из строя? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.