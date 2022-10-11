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Политика

Российские войска уничтожили пять складов боеприпасов в Днепропетровске и Павлограде

Российские войска уничтожили пять складов боеприпасов в Днепропетровске и Павлограде

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Российская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили пять складов боеприпасов, а также две базы хранения топлива для военной техники в Днепропетровске и Павлограде. Поражены шесть пунктов управления ВСУ.

Также российская ПВО уничтожила в воздухе шесть беспилотников, перехватила шесть снарядов к РСЗО HIMARS и три противорадиолокационных ракеты HARM. Подробнее о текущих событиях в зоне проведения СВО – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе
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