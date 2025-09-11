Форма поиска по сайту

11 сентября, 15:15

Политика

МИД РФ назвал страшным преступлением убийство американского активиста Чарли Кирка

МИД РФ назвал страшным преступлением убийство американского активиста Чарли Кирка

МИД России назвал убийство американского правого активиста Чарли Кирка страшным преступлением. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что нужно провести расследование и найти виновного.

Активиста, который призывал открыть дипломатические каналы с Москвой, называл ошибкой расширение НАТО и напоминал всем, что Крым был российским изначально, застрелили на массовом мероприятии в университете Юты.

Кирк был сторонником американского президента Дональда Трампа и часто выступал против оказания военной помощи Украине. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

