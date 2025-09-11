Новости мира: сотрудники ВОЗ останутся в Газе, несмотря на планы Израиля о взятии города

Сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) останутся в городе Газа, несмотря на планы Израиля взять его под контроль, сообщил гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус. Ранее армия Израиля начала широкую кампанию по оповещению гражданского населения Газы о необходимости покинуть город в свете планируемых боевых действий против палестинского движения ХАМАС.

В центре Парижа демонстранты начали столкновения с полицией. Они стали запускать в правоохранителей дымовые шашки. Французы протестуют против политики президента страны Эммануэля Макрона. Беспорядки начались из-за планов по экономии в социальной сфере для сокращения государственного долга.

