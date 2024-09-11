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11 сентября, 16:45

Политика

Камалу Харрис заподозрили в использовании аудиогарнитуры по время дебатов с Трампом

Камалу Харрис заподозрили в использовании аудиогарнитуры по время дебатов с Трампом

Теледебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис продлились 1,5 часа

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После прошедших дебатов кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа в мире обсуждают не только высказывания политиков, но и украшения претендентки на пост от Демпартии. Во время встречи на телевидении Харрис заподозрили в использовании аудиогарнитуры в виде сережек. Их стоимость оценивается в 70 тысяч рублей. Через такое устройство можно, например, слушать музыку или отвечать на звонки.

Пока ни Харрис, ни производитель аудиогарнитуры ситуацию не комментируют. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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