Камалу Харрис заподозрили в использовании аудиогарнитуры по время дебатов с Трампом

После прошедших дебатов кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа в мире обсуждают не только высказывания политиков, но и украшения претендентки на пост от Демпартии. Во время встречи на телевидении Харрис заподозрили в использовании аудиогарнитуры в виде сережек. Их стоимость оценивается в 70 тысяч рублей. Через такое устройство можно, например, слушать музыку или отвечать на звонки.

Пока ни Харрис, ни производитель аудиогарнитуры ситуацию не комментируют. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.