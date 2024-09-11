Новости мира: в США состоялись дебаты Дональда Трампа с Камалой Харрис

Первый раунд предвыборных теледебатов между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис прошел в США. Дональд Трамп назвал эти дебаты лучшими за свою политическую карьеру. Ведущие задавали вопросы об экономике, абортах, миграции, мирной передаче власти и о многом другом. Кандидаты в президенты США во время дебатов неоднократно обвиняли друг друга во лжи, а в конце даже не попрощались.

В Боливии из-за пожаров объявили режим чрезвычайной ситуации. Власти назвали происходящее настоящей катастрофой – кроме горящих лесов и полей, в стране очень сильно загрязнен воздух, что представляет санитарную угрозу, заявили в правительстве. В этом году количество пожаров превысило показатели 2010 года. Огонь охватил уже 3 миллиона гектаров, власти обратились за международной помощью

Почти 150 человек погибли и около 60 пропали без вести во Вьетнаме во время тайфуна "Яги". Об этом сообщили власти страны. Самые большие потери в горных провинциях. С каждым днем нарастает риск наводнений и оползней в 16 городах и округах, включая Ханой. Причем под удар могут попасть центральные районы густо застроенного города. Нынешнее наводнение в северной части Вьетнама уже назвали одним из наиболее масштабных в современной истории.

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