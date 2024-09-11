11 сентября, 07:45Политика
МО РФ сообщило, что ВСУ предприняли 6 новых попыток атак в Курской области
Министерство обороны РФ сообщило, что ВСУ предприняли шесть новых попыток атак в Курской области. Все они были отражены. Потери противника составили более 380 военнослужащих и 15 единиц бронетехники.
Также отмечается, что приоритетная цель российских военных – нарушить логистические цепи ВСУ в приграничных районах. Удары наносятся по прибывающим подразделениям, а также подвозам боекомплектов и горючего.
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