МО РФ сообщило, что ВСУ предприняли 6 новых попыток атак в Курской области

Министерство обороны РФ сообщило, что ВСУ предприняли шесть новых попыток атак в Курской области. Все они были отражены. Потери противника составили более 380 военнослужащих и 15 единиц бронетехники.

Также отмечается, что приоритетная цель российских военных – нарушить логистические цепи ВСУ в приграничных районах. Удары наносятся по прибывающим подразделениям, а также подвозам боекомплектов и горючего.

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