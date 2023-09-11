Явка на выборах мэра Москвы составила 42,5%

Сергей Собянин победил на выборах мэра во всех районах столицы, набрав более 76% голосов. Об этом сообщил Мосгоризбирком. Всего в выборах приняли участие более 3 миллионов москвичей, большинство из них голосовали в онлайн-формате.

Явка в этом году составила 42,5%, что является рекордом. В 2013 году в выборах приняли участие 32% избирателей, в 2018 – 30%. На тот момент москвичи еще не могли проголосовать за кандидатов в дистанционном формате.

Все желающие поучаствовать в выборах могли проголосовать на портале mos.ru при наличии полной учетной записи, с помощью электронных терминалов на участке или традиционным способом, заполнив бюллетень.

Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могли все совершеннолетние москвичи.

В выборах приняли участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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