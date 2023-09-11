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11 сентября, 14:15

Политика

Более 45 млн россиян приняли участие в едином дне голосования

Более 45 млн россиян приняли участие в едином дне голосования

Новости часа: более 45 млн избирателей приняли участие в едином дне голосования в РФ

Более 45 млн избирателей приняли участие в едином дне голосования

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Средняя явка на прошедших выборах в РФ составила 43,5%

Новости часа: более 3 миллионов человек проголосовали на выборах в Москве

МГИК: Собянин – безоговорочный лидер голосования во всех районах столицы

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Более 45 миллионов избирателей приняли участие в едином дне голосования. Средняя явка по России составила 43,5%. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

В Москве безоговорочным лидером на выборах мэра стал действующий глава города Сергей Собянин, сообщает МГИК.

Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могли все совершеннолетние москвичи.

В выборах приняли участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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