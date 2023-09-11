Новости часа: более 45 млн избирателей приняли участие в едином дне голосования в РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В едином дне голосования приняли участие более 45 миллионов избирателей. Явка – самая высокая с 2017 года, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Почти 140 старых домов снесли в Москве с начала 2023 года в рамках программы реновации. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Электробусы в Москве обслуживают 16 маршрутов каждый день. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.