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11 сентября, 13:30

Политика

Новости часа: более 45 млн избирателей приняли участие в едином дне голосования в РФ

Новости часа: более 45 млн избирателей приняли участие в едином дне голосования в РФ

Более 45 млн избирателей приняли участие в едином дне голосования

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В едином дне голосования приняли участие более 45 миллионов избирателей. Явка – самая высокая с 2017 года, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Почти 140 старых домов снесли в Москве с начала 2023 года в рамках программы реновации. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Электробусы в Москве обслуживают 16 маршрутов каждый день. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

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