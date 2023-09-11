11 сентября, 12:30Политика
Средняя явка на прошедших выборах в РФ составила 43,5%
В настоящее время проходит брифинг Председателя ЦИК России Эллы Памфиловой. На нем подведут предварительные итоги единого дня голосования.
Средняя явка на региональных выборах в России составила 43,5%. Это самый высокий показатель явки на региональных выборах с 2017 года.
Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могли все совершеннолетние москвичи.
В выборах приняли участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.
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