Средняя явка на прошедших выборах в РФ составила 43,5%

В настоящее время проходит брифинг Председателя ЦИК России Эллы Памфиловой. На нем подведут предварительные итоги единого дня голосования.

Средняя явка на региональных выборах в России составила 43,5%. Это самый высокий показатель явки на региональных выборах с 2017 года.

Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могли все совершеннолетние москвичи.

В выборах приняли участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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