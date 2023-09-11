Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 сентября, 12:30

Политика

Новости часа: более 3 миллионов человек проголосовали на выборах в Москве

Новости часа: более 3 миллионов человек проголосовали на выборах в Москве

МГИК: Собянин – безоговорочный лидер голосования во всех районах столицы

Новости часа: явка на выборах мэра Москвы составила 42,5%

Новости часа: Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы во всех районах города

Москвичам рассказали, на что можно потратить призовые баллы программы "Миллион призов"

Призовые баллы программы "Миллион призов" выиграли 2,3 млн москвичей

МГИК: Сергей Собянин стал абсолютным лидером голосования во всех районах столицы

МГИК: Сергей Собянин стал абсолютным лидером голосования во всех районах столицы

Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы

Собянин победил на выборах мэра Москвы, набрав почти 2,5 млн голосов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 3 миллионов человек проголосовали на выборах в Москве. Большинство сделали это электронно. Это данные МГИК.

Светофоры в этом году установят еще по 270 адресам в Москве. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

2,3 миллиона москвичей, проголосовавших электронно, стали победителями в розыгрыше "Миллион призов". Об этом сообщили организаторы.

Читайте также
политикавыборыгородобществовидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика