Новости часа: более 3 миллионов человек проголосовали на выборах в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 3 миллионов человек проголосовали на выборах в Москве. Большинство сделали это электронно. Это данные МГИК.

Светофоры в этом году установят еще по 270 адресам в Москве. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

2,3 миллиона москвичей, проголосовавших электронно, стали победителями в розыгрыше "Миллион призов". Об этом сообщили организаторы.