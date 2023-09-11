МГИК: Собянин – безоговорочный лидер голосования во всех районах столицы

Различий по распределению голосов избирателей, сделавших свой выбор на бумажных бюллетенях и через дистанционное электронное голосование, нет. Безоговорочную победу в выборах мэра Москвы одерживает Сергей Собянин, сообщили в Мосгоризбиркоме. Однако пока результаты считаются предварительными.

Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могли все совершеннолетние москвичи.

В выборах приняли участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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