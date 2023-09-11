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11 сентября, 12:15

Политика

МГИК: Собянин – безоговорочный лидер голосования во всех районах столицы

МГИК: Собянин – безоговорочный лидер голосования во всех районах столицы

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Новости часа: Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы во всех районах города

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МГИК: Сергей Собянин стал абсолютным лидером голосования во всех районах столицы

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Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы

Собянин победил на выборах мэра Москвы, набрав почти 2,5 млн голосов

Сергей Собянин набрал более 76% голосов на выборах мэра Москвы

Различий по распределению голосов избирателей, сделавших свой выбор на бумажных бюллетенях и через дистанционное электронное голосование, нет. Безоговорочную победу в выборах мэра Москвы одерживает Сергей Собянин, сообщили в Мосгоризбиркоме. Однако пока результаты считаются предварительными.

Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могли все совершеннолетние москвичи.

В выборах приняли участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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