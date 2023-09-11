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11 сентября, 11:30

Политика

Новости часа: Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы во всех районах города

Новости часа: Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы во всех районах города

Москвичам рассказали, на что можно потратить призовые баллы программы "Миллион призов"

Призовые баллы программы "Миллион призов" выиграли 2,3 млн москвичей

МГИК: Сергей Собянин стал абсолютным лидером голосования во всех районах столицы

МГИК: Сергей Собянин стал абсолютным лидером голосования во всех районах столицы

Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы

Собянин победил на выборах мэра Москвы, набрав почти 2,5 млн голосов

Сергей Собянин набрал более 76% голосов на выборах мэра Москвы

Сергей Собянин набрал 76,4% голосов на выборах мэра после обработки 99%

Илон Маск отказал Киеву в активации спутниковой связи Starlink у Крыма – СМИ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы во всех районах. Это предварительные итоги голосования от Мосгоризбиркома.

Более 117,5 тысячи москвичей оформили документы на новые квартиры по программе реновации. Об этом рассказали в департаменте горимущества.

Бабье лето начинается в столице. Всю неделю будет около 20 градусов тепла, сообщили синоптики.

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