Новости часа: Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы во всех районах города

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы во всех районах. Это предварительные итоги голосования от Мосгоризбиркома.

Более 117,5 тысячи москвичей оформили документы на новые квартиры по программе реновации. Об этом рассказали в департаменте горимущества.

Бабье лето начинается в столице. Всю неделю будет около 20 градусов тепла, сообщили синоптики.