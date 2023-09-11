МГИК: Сергей Собянин стал абсолютным лидером голосования во всех районах столицы

Сергей Собянин одержал безоговорочную победу на выборах мэра Москвы по всем районам. Об этом 11 сентября сообщили в Мосгоризбиркоме.

Там подчеркнули, что итоги пока предварительные. Однако уже известно, что действующий мэр набрал 76,4% голосов.

Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могли все совершеннолетние москвичи.

В выборах приняли участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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