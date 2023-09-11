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11 сентября, 11:15

Политика

МГИК: Сергей Собянин стал абсолютным лидером голосования во всех районах столицы

МГИК: Сергей Собянин стал абсолютным лидером голосования во всех районах столицы

МГИК: Сергей Собянин стал абсолютным лидером голосования во всех районах столицы

Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы

Собянин победил на выборах мэра Москвы, набрав почти 2,5 млн голосов

Сергей Собянин набрал более 76% голосов на выборах мэра Москвы

Сергей Собянин набрал 76,4% голосов на выборах мэра после обработки 99%

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Финальный розыгрыш "Миллиона призов" в ходе выборов мэра пройдет 11 сентября

Сергей Собянин одержал безоговорочную победу на выборах мэра Москвы по всем районам. Об этом 11 сентября сообщили в Мосгоризбиркоме.

Там подчеркнули, что итоги пока предварительные. Однако уже известно, что действующий мэр набрал 76,4% голосов.

Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могли все совершеннолетние москвичи.

В выборах приняли участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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