МГИК: Сергей Собянин стал абсолютным лидером голосования во всех районах столицы

Сергей Собянин одержал победу на выборах мэра во всех районах столицы, сообщили в Московской городской избирательной комиссии. Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова поздравила Собянина с безоговорочной победой.

По итогам обработки 100% протоколов УИК Собянин набрал 2 499 114 голосов (76,39%). Следом расположились Леонид Зюганов (265 374 голоса, 8,11%), Борис Чернышов (183 529 голосов, 5,61%), Владислав Даванков (174 869 голосов, 5,34%), Дмитрий Гусев (128 701 голос, 3,93%).

Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могли все совершеннолетние москвичи.

В выборах приняли участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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