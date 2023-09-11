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11 сентября, 10:25

Политика

МГИК: Сергей Собянин стал абсолютным лидером голосования во всех районах столицы

МГИК: Сергей Собянин стал абсолютным лидером голосования во всех районах столицы

Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы

Собянин победил на выборах мэра Москвы, набрав почти 2,5 млн голосов

Сергей Собянин набрал более 76% голосов на выборах мэра Москвы

Сергей Собянин набрал 76,4% голосов на выборах мэра после обработки 99%

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Сергей Собянин одержал победу на выборах мэра во всех районах столицы, сообщили в Московской городской избирательной комиссии. Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова поздравила Собянина с безоговорочной победой.

По итогам обработки 100% протоколов УИК Собянин набрал 2 499 114 голосов (76,39%). Следом расположились Леонид Зюганов (265 374 голоса, 8,11%), Борис Чернышов (183 529 голосов, 5,61%), Владислав Даванков (174 869 голосов, 5,34%), Дмитрий Гусев (128 701 голос, 3,93%).

Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могли все совершеннолетние москвичи.

В выборах приняли участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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