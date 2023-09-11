Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин побеждает на выборах главы региона. Такие данные сообщили в ЦИК после обработки 100% бюллетеней. Он лидирует с большим отрывом от других претендентов.

Ранее в Московской городской избирательной комиссии заявили, что в столице в голосовании участвовали свыше 3 миллионов 300 тысяч москвичей. Большая часть из них сделала выбор путем дистанционного электронного голосования.

Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могли все совершеннолетние москвичи.

В выборах приняли участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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