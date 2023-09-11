Собянин победил на выборах мэра Москвы, набрав почти 2,5 млн голосов

Сергей Собянин набрал 2 499 114 голосов (76,39%) по итогам обработки 100% протоколов УИК, одержав победу на выборах мэра Москвы. Об этом свидетельствуют данные на информационных экранах Центральной избирательной комиссии РФ.

Второе место занял Леонид Зюганов, за которого проголосовали 265 374 человека, что составляет 8,11% голосов. Следом за ним расположились Борис Чернышов (183 529 голосов, 5,61%), Владислав Даванков (174 869 голосов, 5,34%), Дмитрий Гусев (128 701 голос, 3,93%).

Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могли все совершеннолетние москвичи.

В выборах приняли участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.