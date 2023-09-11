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11 сентября, 07:45

Политика

ВС РФ сорвали ротацию украинских подразделений в поселке Новодонецкое

ВС РФ сорвали ротацию украинских подразделений в поселке Новодонецкое

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Группировка войск "Восток" сорвала ротацию украинских подразделений на позициях поселка Новодонецкое. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В западном секторе зоны проведения СВО ракетчики уничтожили замаскированный командный пункт ВСУ. Как показала разведка, там ежедневно собирались на совещание офицеры украинской армии. Решили накрыть их одним ударом, применив оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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