ВС РФ сорвали ротацию украинских подразделений в поселке Новодонецкое

Группировка войск "Восток" сорвала ротацию украинских подразделений на позициях поселка Новодонецкое. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В западном секторе зоны проведения СВО ракетчики уничтожили замаскированный командный пункт ВСУ. Как показала разведка, там ежедневно собирались на совещание офицеры украинской армии. Решили накрыть их одним ударом, применив оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

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