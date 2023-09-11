ВС РФ отразили 4 атаки ВСУ на купянском направлении

На купянском направлении бойцы группировки "Запад" отразили четыре атаки противники и уничтожили пункт боепитания ВСУ. На донецком направлении подразделения группировки войск "Юг" отразили атаки штурмовых групп двух механизированных бригад ВСУ.

Большие потери украинская армия несет и на южнодонецком направлении. Самые ожесточенные боестолкновения происходят под Угледаром, Никольским и Новомайорским. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.