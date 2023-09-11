Финальный розыгрыш "Миллиона призов" в ходе выборов мэра пройдет 11 сентября

11 сентября в Москве проведут заключительный розыгрыш акции "Миллион призов". В этом этапе участвуют те, кто голосовал электронно в период с 20:00 9 сентября и в течение 10 сентября.

Победителей выберут случайным образом. После 12:00 они получат СМС-сообщение. Призами в этом году стали одна, три или пять тысяч баллов, каждый из которых равен одному рублю. Потратить их можно в магазинах, театрах, кафе, музеях или направить на благотворительность.

Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могли все совершеннолетние москвичи.

В выборах приняли участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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