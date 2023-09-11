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11 сентября, 07:15

Политика

В столице зафиксировали рекордную явку на выборы мэра Москвы

В столице зафиксировали рекордную явку на выборы мэра Москвы

Собянин набрал 76,4% голосов на выборах мэра после обработки 99%

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В Мосгоризбиркоме заявили, что выборы мэра Москвы стали рекордными по явке

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Москвичи в этот раз предпочитали электронный вариант голосования, заявили в штабе по наблюдениям за выборами. В столице зафиксировали рекордную явку за последнее время – более 40%.

Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могли все совершеннолетние москвичи.

В выборах приняли участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Как обеспечивают безопасность данных на участках? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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