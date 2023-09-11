В столице зафиксировали рекордную явку на выборы мэра Москвы

Москвичи в этот раз предпочитали электронный вариант голосования, заявили в штабе по наблюдениям за выборами. В столице зафиксировали рекордную явку за последнее время – более 40%.

Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могли все совершеннолетние москвичи.

В выборах приняли участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Как обеспечивают безопасность данных на участках? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.