Собянин набрал 76,4% голосов на выборах мэра после обработки 99%

В ЦИК продолжается обработка бюллетеней. Судя по данным на 05:00, уверенно лидирует действующий мэр Сергей Собянин. Он набирает 76,4% голосов.

На втором месте – Леонид Зюганов из КПРФ, у него 8,1%. На третьем – Борис Чернышов из ЛДПР с 5,6% голосов. Немного меньше у Владислава Даванкова от партии "Новые люди" – 5,3%. И замыкает пятерку Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду" – 3,9%.

Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могли все совершеннолетние москвичи.

В выборах приняли участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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