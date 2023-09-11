Собянин поблагодарил штаб поддержки за работу на выборах мэра Москвы

Сергей Собянин поблагодарил москвичей за поддержку на выборах мэра. После завершения голосования он прибыл в штаб общественной поддержки.

По итогам онлайн-голосования Собянин набрал более двух миллионов голосов, следует из данных Мосгоризбиркома. Там также отметили, что явка избирателей в столице стала рекордной.

Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могли все совершеннолетние москвичи.

В выборах приняли участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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