11 сентября был Единый день голосования. В одних регионах выбирали губернаторов и депутатов заксобраний. В других субъектах жители определялись с составом городских советов и дум.

Названы первые результаты муниципальных выборов в Москве с учетом онлайн-голосования. Депутатов выбирали в течение трех дней – с 9 по 11 сентября. О том, как все прошло, – в эфире телеканала Москва 24.