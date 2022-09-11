Памфилова подвела итоги Единого дня голосования в России

Выборы различного уровня – от губернаторских до муниципальных – проходили почти во всех российских регионах. Итоги Единого дня голосования подвела председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

11 сентября был Единый день голосования. В одних регионах выбирали губернаторов и депутатов заксобраний. В других субъектах жители определялись с составом городских советов и дум. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.