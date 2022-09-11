В Москве начали подводить итоги голосования. Муниципальных депутатов выбирали в течение трех дней – с 9 по 11 сентября.

Стали известны первые результаты муниципальных выборов в Москве с учетом ДЭГ. О том, как все прошло, – в эфире телеканала Москва 24.