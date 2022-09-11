В Москве подводят итоги выборов муниципальных депутатов в Москве. В Мосгоризбиркоме начали процедуру расшифровки бюллетеней. Для этого собрали электронный ключ.

В Мосгоризбиркоме отметили, что явка на голосовании была хорошая. Названы первые результаты муниципальных выборов в Москве с учетом онлайн-голосования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.