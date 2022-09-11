В Москве явка на муниципальных выборах на 17:00 составила 32,2%. В 20:00 закрылись избирательные участки и завершилось онлайн-голосование.

Динамика по явке в столице в целом хорошая, отметили в Мосгоризбиркоме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.