В Москве выборы муниципальных депутатов проходят без нарушений. Более двух миллионов москвичей уже приняли участие в муниципальных выборах. Таковы данные Мосгоризбиркома.

Там также подчеркнули, что явка превысила 28,5%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.