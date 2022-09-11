Явка на выборах в Москве составила 28,5% по состоянию на 12:00

Более 1,5 миллиона человек уже приняли участие в электронном голосовании на выборах в Москве. Явка в столице составила к 12:00 28,5%. Об этом сообщил горизбирком.

Система отразила свыше шести тысяч хакерских атак. Все работает нормально, никаких серьезных проблем на было зафиксировано, рассказали в Общественном штабе.

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