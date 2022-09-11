В онлайн-голосовании на выборах в Москве уже приняли участие свыше 1,5 млн человек

Более 1,5 миллиона человек уже приняли участие в электронном голосовании на выборах в столице. Выборы муниципальных депутатов в Москве проходят в 125 из 146 муниципальных образований с 9 по 11 сентября.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.