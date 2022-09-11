Выборы муниципальных депутатов в столице завершатся в 20:00 11 сентября

У москвичей остался еще один день, чтобы отдать свой голос на выборах муниципальных депутатов. Как сообщили наблюдатели на участках, 11 сентября людей пришло больше, чем 9 и 10 сентября. Сделать свой выбор нужно успеть до 20:00.

Какая в данный момент обстановка на участках? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.